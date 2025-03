Pichetto, 'per le bollette il 2025 sarà ancora molto duro'

Per quanto riguarda le bollette, "il 2025 sarà ancora molto duro salvo non ci sia diminuzione del prezzo del gas, che è legato a equilibri politici. Mi auguro che si arrivi il più in fretta possibile alla pace e che si trovi un punto di non belligeranza". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo all'evento "Il peso dell'energia", organizzato da Il Giornale, e presentato dal direttore Alessandro Sallusti.





