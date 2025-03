Bozze vertice Ue, a Kiev nel 2025 30,6 miliardi di euro

"L'Unione Europea continuerà a fornire all'Ucraina un sostegno finanziario regolare e prevedibile" e nel 2025 "fornirà 30,6 miliardi di euro, con esborsi dallo strumento per l'Ucraina che dovrebbero raggiungere i 12,5 miliardi di euro e con esborsi di 18,1 miliardi di euro nell'ambito dell'iniziativa del G7". Lo si legge nelle nuove bozze di conclusione del vertice Ue, in un passaggio assente nell'ultima versione.

"La pace deve rispettare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". La dichiarazione è stata aggiunta rispetto alla versione precedente. Il nuovo testo raccomanda anche "di aumentare la pressione sulla Russia per indebolirne la capacità di continuare a condurre la sua guerra di aggressione".



