La Borsa di Milano chiude in forte calo, in linea con gli altri listini europei con i timori dei dazi americani. L'ultimo indice Ftse Mib cede il 3,41% a 37.736 punti.

In fondo al listino principale Stellantis (-10,1%), Stm (-8,3%) e Iveco (-7,7%).



