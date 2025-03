Avvio in forte calo per Piazza Affari dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di alzare i dazi verso Canada, Messico e Cina e dopo la risposta tariffaria di Pechino alla mossa di Washington. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,92% a 38.708 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA