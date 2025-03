Trump e Tsmc verso l'annuncio di 100 miliardi investimento

Donald Trump e il produttore di chip Tsmc - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co - si apprestano ad annunciare un investimento da 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. L'annuncio ufficiale arriverà nel corso di un evento in programma alle 19.30 italiane alla Casa Bianca. I fondi saranno investiti nell'arco di quattro anni e serviranno per la costruzione di impianti per la produzione di semiconduttori.



