Starmer ai Comuni, legame con gli Usa è indispensabile

"Dobbiamo rafforzare le relazioni con gli Usa" che sono e saranno sempre "indispensabili" per la sicurezza nazionale britannica. Lo ha ribadito il premier britannico Keir Starmer riferendo in parlamento del suo vertice con Donald Trump giovedì scorso e del piano per una "pace giusta e duratura" in Ucraina emerso nel vertice euroatlantico di Londra di ieri. Starmer ha ripetuto che "nessuno avrebbe voluto vedere" lo scontro fra Trump e Volodymyr Zelensky, ma nello stesso tempo ha escluso ogni presa di distanza da Washington e ha contestato chi lo sollecita a scegliere fra l'alleanza con gli Usa e quella con i partner europei.



