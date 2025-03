Procura, perizia su Liliana impone profonda rivalutazione

II "minuzioso lavoro" svolto dai periti "impone una profonda rivalutazione dell'intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti aut acquisizioni", il cui oggetto "non può, ovviamente, venire reso pubblico". Lo scrive in una breve nota il Procuratore facente funzioni di Trieste, Federico Frezza, riferendosi al deposito della perizia svolta dai consulenti Cristina Cattaneo, Vanin, Leone e Tambuzzi. Frezza ricorda anche che il pm, assegnatario del procedimento sulla morte di Liliana Resinovich, non è più in servizio in Procura e di aver già assegnato il procedimento a un altro pm, "che è già al lavoro sul fascicolo".



