Meloni,guerra dazi non conviene neanche a Usa,lo dirò Trump

"Una guerra commerciale non conviene a nessuno, neanche agli Stati Uniti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda a XXI secolo. Dopo di che, ha osservato, "da tempo" e non dall'amministrazione Trump gli Usa pongono il tema di "un surplus commerciale e credo si possa risolvere in maniera positiva piuttosto che avviando una escalation". Questo, ha aggiunto "è uno dei temi che affronterò e in parte ho già affrontato con il presidente Trump e l'Europa affronterà e "sta affrontando con il presidente" Usa, su questo, ha concluso, "farò di tutto" per difendere l'Italia che è una "nazione esportatrice".



