"Il Giappone è un Paese grande, importante ed amico" e con il quale l'Italia ha "un rapporto crescente di collaborazione, di stima e di fiducia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Tokyo una delegazione della comunità italiana presente in Giappone. Il capo dello Stato è arrivato in Giappone da poche ore per una visita di Stato di una settimana che lo porterà, oltre a Tokyo, anche a Kyoto ed Hiroshima.



