In calo del 6,3% le vendite di auto in Italia a febbraio

A febbraio sono state immatricolate in Italia 137.922 auto con un calo del 6,3% sullo stesso mese del 2024. Le immatricolazioni complessive, nel primo bimestre, sono state 271.638 con una contrazione del 6,1% sullo stesso periodo del 2024. I dati sono stati pubblicati dal ministero dei Trasporti.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato - secondo le elaborazioni Dataforce - 41.931 auto, il 14,1% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è pari al 30,4% rispetto al 33,1% di un anno fa. Nei due mesi le immatricolazioni del gruppo sono 83.476, in calo del 15%. La quota di mercato scende dal 33,9% al 30,7%



