Fonti vaticane, 'un pomeriggio un po' più difficile'

"Un pomeriggio un po' più difficile", viene definito quello di oggi dalle fonti vaticane, in cui per il Papa c'è stata anche "la sofferenza di una persona a cui manca il respiro". L'accumulo di muco, viene spiegato, "è una conseguenza della polmonite bilaterale, una reazione da parte dei bronchi e dei polmoni che accumulano muco per eliminare i batteri. Si genera quindi uno spasmo, una costrizione: si respira con maggiore fatica e si tenta di espellere quello che c'è dentro". In altre parole, sempre secondo le fonti, "non è un elemento nuovo: è una conseguenza di quello che c'è". Va detto a riprova di questo che "i valori delle analisi del sangue restano invariati: non c'è stata una crescita della leucocitosi, un aumento dei globuli bianchi, quindi non si tratta di un'infezione che sta crescendo, ma sono le conseguenze dell'infezione in corso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA