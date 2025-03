Ucciso durante la festa di carnevale, caccia all'assassino

Proseguono le indagini, coordinate dalla Procura di Lanusei, da parte del Commissariato di polizia di Tortolì sull'omicidio avvenuto la notte scorsa a Bari Sardo, in Ogliastra.

Gli agenti, guidati dal vice questore Fabrizio Figliola, hanno già sentito i testimoni di quanto avvenuto in via Santa Cecilia, nel centro storico di Bari Sardo, dove un operaio di 22 anni di Ilbono, Marco Mameli, è stato ucciso con un fendente al petto al culmine di una rissa scoppiata tra giovani durante una festa di carnevale.

Il 22enne è stato soccorso dal personale medico del 118, ma non c'è stato niente da fare. Già dimesso dall'ospedale di Lanusei, invece, un altro giovane rimasto ferito in modo non grave.

Sotto choc la comunità di Ilbono, comune di poco meno di duemila abitanti in provincia di Nuoro, dove il giovane viveva con la famiglia. Il sindaco Ivan Mameli, in segno di lutto, ha annullato la sfilata di carnevale in programma per martedì grasso.



