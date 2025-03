Stop a Usaid rischia di causare 500.000 morti di Aids in Africa

I tagli ai fondi per l'Hiv di Usaid decisi dal governo di Donald Trump potrebbero provocare 500.000 morti nei prossimi 10 anni in Sud Africa. Lo riporta il Guardian.

Molti progetti sono stati costretti a interrompere i loro lavori alla fine di gennaio, dopo che l'amministrazione repubblicana ha annunciato una revisione di 90 giorni degli aiuti esteri. Ad alcuni sono state poi concesse deroghe temporanee ma lo scorso giovedì è arrivata la scure sul 92% dei programmi. Tra questi ci sono i progetti finanziati dal Piano di emergenza presidenziale per il soccorso contro l'Aids (Pepfar), fondato da George W. Bush nel 2003, che finanziano il 17% della risposta all'HIV in Sud Africa.



