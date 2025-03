Starmer, sintonia con Meloni su legame con gli Usa

Keir Starmer e Giorgia Meloni sono in piena sintonia "sull'importanza dell'alleanza transatlantica" fra Europa e Usa di fronte "alle sfide comuni" del tempo presente: lo si legge in una nota diffusa da Downing Street dopo il bilaterale fra i premier d'Italia e Regno Unito, svoltosi prima del vertice a 16 sull'Ucraina e sulla sicurezza europea in corso a Londra. L'incontro viene descritto come "caloroso e costruttivo" da Londra, che ricorda come i leader siano arrivati al terzo faccia a faccia da luglio. Ribadita anche il comune "sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario" in risposta all'invasione russa.



