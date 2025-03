"L'obiettivo di porre fine alle vendite di auto con motore a combustione interna entro il 2035 sembra più irrealistico che mai. Il divieto imminente del 2035 sui motori a combustione interna dovrebbe essere revocato per riflettere la neutralità tecnologica". Lo scrive su X il Partito popolare europeo (Ppe), a pochi giorni dalla presentazione del piano della Commissione europea per l'automotive, in arrivo il 5 marzo.



