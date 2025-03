Piano Macron-Starmer, 'truppe in Ucraina solo dopo pace'

"Non ci saranno truppe europee sul suolo ucraino nelle prossime settimane" ma solo dopo che sarà "firmata la pace". Lo spiega il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista a Le Figaro, parlando del piano per l'Ucraina, pensato con il premier britannico Keir Starmer. "I soldati verrebbero schierati sul terreno solo in una seconda fase: i negoziati richiederanno diverse settimane e poi, una volta firmata la pace, ci sarà uno schieramento" di truppe.

"Vogliamo la pace ma non lo vogliamo a qualsiasi prezzo, senza garanzie".



