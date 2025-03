Zelensky, 'è molto importante che l'Ucraina venga ascoltata'

"Per noi è molto importante che l'Ucraina venga ascoltata e che nessuno la dimentichi, né durante né dopo la guerra. È importante che la gente in Ucraina sappia di non essere sola e che i suoi interessi sono rappresentati in ogni Paese, in ogni angolo del mondo": lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un incontro con la comunità ucraina a Washington. Lo riferisce lo stesso capo di Stato su Telegram.

"Grazie per il vostro sostegno in questo momento difficile, per tutti i vostri sforzi per l'Ucraina e gli ucraini e per il vostro aiuto, non solo diplomatico e finanziario, ma anche politico e di preghiera", ha aggiunto rivolgendosi ai suoi connazionali.



