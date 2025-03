Dimostranti si sono radunati in tutto Israele in serata per protestare contro il governo affinché completi l'accordo con Hamas per la liberazione di tutti gli ostaggi. Le manifestazioni si stanno tenendo in diverse città israeliane, a Ness Ziona, Haifa, Hadera e in piazza degli ostaggi a Tel Aviv.



