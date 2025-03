Netanyahu ordina all'Idf di difendere città drusa in Siria

Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato all'Idf di "prepararsi a difendere" la città di Jaramana, a maggioranza drusa, alla periferia di Damasco, in Siria. In una dichiarazione dell'ufficio di Katz viene spiegato che la città è "attualmente sotto attacco da parte delle forze del regime siriano". "Non permetteremo al regime islamico estremo in Siria di danneggiare i drusi. Se il regime danneggia i drusi, verrà colpito da noi", afferma Katz. "Ci impegniamo con i nostri fratelli drusi in Israele a fare tutto il possibile per impedire che i loro fratelli in Siria subiscano danni", aggiunge.



