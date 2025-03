Lega,calma è der Leyen che porta Ue nel burrone, viva Trump

"La calma invocata da FI è impersonata dalla loro cara Ursula Von der Leyen che sta portando l'Italia e l'intera Europa nel burrone. Trump sta imponendo un cambiamento epocale, se noi stiamo ad aspettare Macron e compagnia, imprese e famiglie italiane ne pagheranno il conto. L'Ue nata come sogno ormai é una gabbia di vincoli, regole assurde, tasse e divieti. Evviva la Libertà, evviva Trump". Lo dichiara il deputato e responsabile del dipartimento Esteri della Lega, Paolo Formentini. Raffaele Nevi, il portavoce nazionale di FI, aveva invitato i leghisti "alla calma" e a non cedere al tifo per arrivare ad una pace davvero condivisa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA