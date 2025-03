DeepSeek valuta profitto teorico del 545% sui modelli Ia

DeepSeek ha rivelato alcuni numeri finanziari legati al suo business, affermando che il margine di profitto "teorico" potrebbe essere più di cinque volte i costi, rimuovendo un velo di segretezza che avvolge i modelli di business nel settore dell'intelligenza artificiale.

La startup cinese di Ia, capace con il chatbot R1 di mandare scuotere Wall Street, Big Tech Usa e Silicon Valley grazie alla sua soluzione low cost e ad alte prestazioni, ha riferito con un inedito post su X che il costo di inferenza dei suoi modelli V3 e R1 sulle vendite nelle 24 ore fino all'ultimo giorno di febbraio ha generato margini di profitto al 545%. L'inferenza, al tal proposito, tiene conto di vari fattori come la potenza di calcolo, elettricità, archiviazione dati e altre risorse necessarie per far funzionare i modelli di intelligenza artificiale in tempo reale.

Tuttavia, la società di Hangzhou ha precisato che i ricavi effettivi sono molto più bassi per vari motivi, tra cui il fatto che solo una piccola parte dei servizi offerti è monetizzata e offre sconti durante le ore non di punta. Né i costi tengono conto delle spese di ricerca e sviluppo e di formazione per la creazione dei suoi modelli.



