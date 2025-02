"Dobbiamo adeguare le nostre spese per la difesa per raggiungere almeno il 2%": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine di una visita istituzionale presso i Carabinieri di Castel Gandolfo. "Per fare ciò è necessario che tutto ciò che noi investiamo nella difesa sia escluso dal patto di stabilità", ha chiarito il vicepremier.





