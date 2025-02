++ Nel 2025 Nexi stacca la prima cedola, 0,25 euro per azione ++

La paytech europea Nexi avvia la distribuzione di dividendi, prevedendo di aumentarne nel tempo l'importo. La prossima assemblea degli azionisti del 30 aprile 2025 sarà chiamata a deliberare in merito a una distribuzione di dividendi pari a 300 milioni di euro. La cedola proposta sarà quindi pari a 0,25 euro per azione. Lo riferisce il gruppo nella nota che presenta i risultati del 2024. Nexi prevede un ulteriore programma di riacquisto di azioni proprie pari a 300 milioni da eseguire nell'anno. Per il 2025 quindi il ritorno totale di capitale agli azionisti sarà pari a 600 milioni (+20% rispetto al 2024).



