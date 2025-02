Metsola e von der Leyen, 'caro Zelensky non sei mai solo'

"La tua dignità onora il coraggio del popolo ucraino. Sii forte, sii coraggioso, sii impavido. Non sei mai solo, caro Presidente Zelensky.

Continueremo a lavorare con voi per una pace giusta e duratura".

Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula Von del Leyen. Lo stesso messaggio è stato postato anche dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

A pochi minuti di distanza, anche il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, ha scritto su X lo stesso messaggio a sostegno di Zelensky, appena postato da Metsola e von der Leyen.

Sia Costa, sia la presidente della Commissione Ue hanno postato sempre sui social lo stesso testo ma in ucraino. Un modo per rendere evidente la compattezza delle tre istituzioni comunitarie, Commissione, Consiglio e Parlamento a favore di Kiev, dopo quanto accaduto allo Studio Ovale.



