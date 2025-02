Hit Parade, Olly si conferma in vetta, irrompe Gabbani

A due settimane dalla vittoria a Sanremo con Balorda Nostalgia, Olly presidia stabilmente la vetta della classifica dei singoli più venduti secondo Fimi-Gfk, ma anche quella degli album con Tutta Vita, in attesa dei live nei club a primavera, della Grande Festa all'Ippodromo Snai San Siro del 4 settembre e poi del tour nei palazzetti. Alle spalle del cantautore genovese - che ha rinunciato a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, facendo spazio a Lucio Corsi - irrompe in seconda posizione un altro dei protagonisti del festival, Francesco Gabbani, con Dalla Tua Parte: il sesto album in studio dell'artista toscano, che esplora temi universali e profondi legati al senso della vita, entra anche direttamente al primo posto della classifica top 20 Cd, Vinili e Musicassette.

In terza posizione la compilation del festival (seconda tra i vinili). In risalita, al quarto posto, Geolier con Dio Lo Sa - Atto II (da 38 settimane in classifica), seguito a Tony Effe con Icon, album più venduto del 2024, che resiste in quinta posizione. Seguono Bad Bunny con Debi Tiràr Mas Fotos, Brunori Sas che perde cinque posizioni ed è settimo con L'Albero delle Noci, Guè con Tropico del Capricorno e due habitué come Marracash con È Finita la Pace e Lazza con Locura.

Si conferma a tutto Sanremo la top ten dei singoli: alle spalle del re Olly questa settimana c'è Giorgia, che guadagna una posizione ed è seconda con La Cura Per Me. Terza piazza per Lucio Corsi, anche lui in risalita, con Volevo Essere un Duro. è quarto Fedez con Battito, davanti ad Achille Lauro, stabile in quinta posizione con Innocenti Giovani. Poi I Coma_Cose con la loro Cuoricini, Shablo feat. Guè Joshua & Tormento con La Mia Parola (che scala tre gradini in classifica), Rose Villain con Fuorilegge, Bresh con La Tana del Granchio e Rkomi con Il Ritmo delle Cose.

Tra i vinili, da segnalare, new entry al quinto posto, Joanita di Joan Thiele, anche lei reduce dall'Ariston.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA