Giorgetti, 'dovremo aggiornare previsioni Pil 2025-26'

"Tra una settimana o poco più avremo i dati definitivi per il 2024. Per il 2025 e 2026 dovremo sicuramente aggiornare le previsioni macroeconomiche, lo si fa ogni anno, lo dobbiamo fare a maggior ragione adesso". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato sui dati del Pil in conferenza stampa dopo il cdm. Il ministro ha anche evidenziato che ci troviamo in una "situazione di grande incertezza perché quello che accadrà con riferimento alla crescita in Europa e anche in Italia a questo punto è un grosso punto interrogativo".



