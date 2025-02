F1: test Bahrain, Hamilton 'sono stati dei giorni fantastici'

"Nel complesso, sono stati dei giorni fantastici e abbiamo fatto dei grandi progressi come squadra".

Parola di Lewis Hamilton alla fine della tre giorni di test della Formula 1 in Bahrain in vista del via del Mondiale il 16 marzo in Australia. "Oggi abbiamo dovuto smettere di girare un po' in anticipo sulla tabella di marcia e il meteo è stato difficile da gestire per tutta la settimana, ma - spiega il sette volte campione del mondo - a volte i test vanno così e siamo riusciti a raccogliere molte informazioni su cui lavorare prima che inizi la stagione. L'intero team ha fatto un lavoro incredibile e sono molto entusiasta di arrivare alla prima gara a Melbourne. Non vedo l'ora di correre con loro".

Meno entusiasta della tre giorni di test a Sakhir l'altro ferrarista Charles Leclerc: "questa sessione di test pre-stagionali è stata molto diversa dal solito, a causa del meteo molto variabile che abbiamo trovato in Bahrain e che ha reso difficile trarre conclusioni reali. Il vento cambiava da una sessione all'altra, c'è stata persino un po' di pioggia ieri, e le temperature sono andate su e giù nel corso della settimana. Credo quindi che tutte le squadre si avvicineranno alla prima gara con alcune incognite in più rispetto agli ultimi anni. Abbiamo comunque imparato moltissimo, soprattutto a livello di sensazioni che la macchina ci ha trasmesso quando siamo materialmente scesi in pista. Torneremo a Maranello e passeremo un po' di tempo al simulatore, per lavorare sugli ultimi dettagli che potrebbero fare la differenza a Melbourne, ma anche per correlare le indicazioni della pista con quelle del simulatore. Siamo concentrati sul massimizzare il nostro pacchetto vettura e non vedo l'ora di essere al via alla stagione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA