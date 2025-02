Borsa: Asia in rosso con i dazi di Trump, Tokyo -2,88%

Borse in rosso in Asia e Pacifico per effetto dei dazi voluti dal presidente Usa Donald Trump, che hanno affossato i listini orientali dopo le prime avvisaglie registrate ieri in Europa. Tokyo ha ceduto il 2,88%, Shanghai l'1,98%, Taiwan l'1,49%, Seul il 3,39% e Sidney l'1,16%. Ancora aperte Hong Kong (-3,56%), Mumbai (-1,6%) e Singapore (-0,56%).

Negativi i future sull'Europa e sugli Usa. Dopo le vendite al dettaglio in Germania sono attesi i dati sull'inflazione in Francia, dove viene diffuso anche il Pil, in Germania, dove è attesa anche la disoccupazione e in Italia. In arrivo dagli Usa l'indice Pce, detto anche 'deflatore', che viene utilizzato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria. Seguono le spese e i consumi personali oltre alle scorte di magazzino dei grossisti.

Contrastati il greggio (Wti -0,92% a 69,7 dollari al barile) e il gas naturale (+3,05% a 46,53 euro al MWh), mentre cede l'oro (-1,13% a 2.859,59 dollari l'oncia). Si assesta a 115,6 punti il differenziale tra Btp e Bud decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,8 punti al 3,53% e quello tedesco di 3,3 punti al 2,37%, mentre si rafforza il dollaro a 0,96 euro, 150,06 yen e 0,79 sterline.

Sprofondano a Tokyo i produttori di semiconduttori Disco (-10,33%), Advantest (-8,78%) e Lasertec (-7,15%). Grandi difficoltà anche per le auto da Toyota (-3,41%) a Nissan (-3,52%) e Suzuki (-2,91%).



