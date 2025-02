La Corea del Nord ha schierato truppe aggiuntive per supportare la guerra della Russia contro l'Ucraina. E' quanto ha riferito il National Intelligence Service (Nis), l'agenzia di spionaggio di Seul, che in una nota ha aggiunto che "la relativa consistenza numerica è ancora in fase di valutazione". Tuttavia, l'ipotesi più ragionevole è quella dell'invio di oltre 1.000 nuovi soldati tra gennaio e febbraio, ha riferito la Yonhap, citando fonti militari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA