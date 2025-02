Piantedosi vede ministro libico, 'più rimpatri volontari'

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il suo omologo libico Imad Trabelsi, per fare un punto sulla situazione migratoria. Al centro del colloquio lo scambio di vedute sulle strategie condivise per contrastare la migrazione illegale. I due ministri, informa il Viminale, "hanno concordato sul fatto che un'efficace soluzione per bloccare i flussi irregolari di migranti sia l'implementazione dei rimpatri volontari assistiti, da fare in collaborazione con i principali partner internazionali, tra cui Oim e Unhcr, dalla Libia, verso i Paesi di origine".



