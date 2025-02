Meloni, vigili del fuoco risorsa fondamentale ed eccellenza

"86 anni fa nasceva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Uomini e donne di grande coraggio e preparazione, che rappresentano una risorsa fondamentale nel soccorso alle popolazioni e nei diversi scenari emergenziali. Eccellenza stimata in tutto il mondo, a loro desidero inviare i miei auguri per questa giornata così significativa, insieme al plauso e alla riconoscenza per l'inestimabile impegno quotidiano". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA