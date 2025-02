Meloni sente Al Sisi, 'stabilizzare e ricostruire Gaza'

La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "i due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente, concordando sulla necessità di continuare a lavorare per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza con l'obiettivo di rilanciare un dialogo politico per una pace giusta e duratura nella regione". Il colloquio, si legge ancora nel comunicato, "ha permesso di passare in rassegna i principali temi della cooperazione bilaterale, a partire dalle iniziative avviate dall'Italia nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, delle energie rinnovabili e dell'agricoltura sostenibile nel quadro del Piano Mattei per l'Africa e della collaborazione sul dossier migratorio in linea con il memorandum d'intesa UE-Egitto".



