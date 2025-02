Italia e altri Paesi Ue chiedono piano d'urgenza su acciaio

Serve "un piano d'azione urgente per la siderurgia europea": questo il principale appello contenuto in una dichiarazione congiunta sottoscritta oggi da Belgio, Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Romania e Slovacchia, al termine della Conferenza sul futuro dell'industria siderurgica europea, co-presieduto dal ministro dell'Industria e dell'Energia francese, Marc Ferracci e dal ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso.

Dinanzi a queste sfide, l'Ue deve tra l'altro, proseguire nel breve termine "un uso largo e efficace degli strumenti di difesa commerciale dell'Ue per garantire agli acciaieri dell'Unione un quadro di concorrenza internazionale equo e leale".



