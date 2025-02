Exor ha venduto il 4% di Ferrari per 3 miliardi

E' di 3 miliardi il valore di circa il 4% delle azioni di Ferrari che sono state vendute da Exor a investitori istituzionali con una procedura di "accelerated bookbuild". Lo rende noto la società.

L'operazione ha riguardato circa 7 milioni di azioni ordinarie Ferrari e a seguito del suo completamento Exor rimarrà il maggiore azionista singolo di Ferrari con circa il 20% dei diritti economici e il 30% dei diritti di voto nel capitale sociale, confermando - è scritto nella nota - "il suo impegno di azionista di lungo termine di Ferrari".

Inoltre, nell'ambito della transazione, Exor ha assunto un impegno di lock-up di 360 giorni sulle rimanenti azioni ordinarie di Ferrari.

Il perfezionamento dell'offerta è previsto per lunedì prossimo 3 marzo.

Goldman Sachs Bank Europe E J.P. Morgan agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, e BNP Paribas, IMI - Intesa Sanpaolo, Société Générale CIB e UniCredit agiscono in qualità di joint bookrunners per l'Offerta.



