Bollette, per bonus sociale verso soglia Isee a 25mila euro

Alzare la soglia Isee del bonus sociale dagli attuali 9.530 euro a 25mila euro. E' questa, secondo quanto si apprende, l'ipotesi di soluzione raggiunta al vertice di Palazzo Chigi in vista del decreto bollette atteso domani in cdm. Dovrebbe essere previsto un meccanismo a scaglioni in base al quale le fasce Isee più basse ricevano un aiuto più consistente: chi ha fino a 9.530 euro di Isee dovrebbe ricevere il bonus attuale e il nuovo, mentre da 9.530 a 25 mila solo il nuovo contributo. Il provvedimento dovrebbe mettere sul piatto 3 miliardi di euro, divisi equamente tra famiglie e imprese. Per quanto riguarda le aziende, le risorse dovrebbero andare ad aiutare per metà le energivore e per metà le pmi. Le misure, sempre secondo quanto si apprende, dovrebbero avere la durata di un trimestre.



