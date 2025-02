Opposizioni in Aula contro video Trump su Gaza,Meloni intervenga

"Meloni venga in Aula a riferire sul futuro della Palestina considerando i rapporti cordiali che ha con Trump. Stanotte Trump ha postato un video nel quale trasforma Gaza in un luogo di divertimenti ed in cui i dollari cadono dal cielo. E' un'offesa ai diritti, Gaza gronda di sangue, Meloni venga in aula a dirci cosa pensa di Trump che ha offeso milioni di palestinesi. Deve dirci se condivide questa vergogna o se sta in silenzio ancora una volta". Lo afferma il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, in Aula alla Camera.

Dopo Bonelli anche Boldrini chiede di intervenire: "E' un video raccapricciante, disgustoso. Gaza è un cimitero, quel video è un oltraggio. Di fronte a questo ci deve essere uno segno di tutti e tutte, maggioranza ed opposizioni. Ieri una Ong israeliana mi ha inviato una mail in cui si racconta della compressione di libertà in Israele. C'è bisogno di un esponente di governo che venga qui a condannare quello che sta avvenendo".

"Anche io - dice in Aula Benedetto Della Vedova - mi associo alla richiesta dei colleghi chiedendo un intervento dalla premier Meloni. Abbiamo sentito tutti i leader parlare sull'Ucraina e sulla politica internazionale in un momento così.

C'è solo una premier che non ha detto nulla. Sul quel video e anche su tutto il resto io credo che la presidenza della Camera debba trasmettere alla presidenza del Consiglio la richiesta delle opposizioni di una presenza in Aula della premier per sapere cosa pensa il governo su Gaza, sull'Ucraina e su tutto il resto".

Gli fa eco la deputata M5s Stefania Ascari che punta il dito contro il video postato dal presidente Usa "oltre 70 mila uomini sono stati massacrati. Tutto questo è disumano, Meloni ci dica se vuole stare dalla parte della giustizia o essere complice di un genocidio".

"Ci associamo alla richiesta del collega Bonelli - dice Federica Onori di Azione - di chiedere una presa di distanza di Meloni o di un membro del governo da quel video che è inaccettabile".



