Meloni, a Kiev garanzie nel contesto dell'Alleanza atlantica

"Io ho sempre detto e ritengo che queste garanzie di sicurezza devono essere realizzate nel contesto dell'Alleanza atlantica perché penso che questa è la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea, perché appunto non ci sia più il rischio che l'Europa possa ripiombare nel dramma della guerra. Le altre soluzioni come ho già detto mi sembrano più complesse e francamente meno efficaci". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson, a Palazzo Chigi.



