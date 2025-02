Secondo quanto riferito da un funzionario israeliano al Times of Israel, la consegna dei corpi dei quattro ostaggi uccisi avverrà probabilmente questa sera. I corpi saranno consegnati agli egiziani, che li trasferiranno in Israele.

Si prevede che Hamas consegni Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzur, scrive il Times of Israel.

Israele rilascerà i 602 prigionieri palestinesi la cui liberazione era prevista per sabato.



