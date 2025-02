Maltempo in Ecuador, stato di emergenza in 6 province

L'Ecuador ha dichiarato lo stato di emergenza in sei delle 24 province del Paese a causa dei danni provocati dalle piogge torrenziali costate la vita a 11 persone dall'inizio dell'anno, incluse quattro ieri. Lo riportano i media nazionali.

"Si dichiarano in emergenza le province di Esmeraldas (nel nord-ovest, al confine con la Colombia), Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos e El Oro (nel sud-ovest, al confine con il Perù)", ha annunciato la ministra dell'Energia e presidente del Comitato delle Operazioni di Emergenza, Inés Manzano. Con la dichiarazione dello stato di emergenza "si attivano le risorse economiche" per affrontare la situazione, ha aggiunto.



