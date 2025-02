Georgescu fermato e interrogato in Romania

L'esponente dell'estrema destra romena, Calin Georgescu, che aveva vinto a sorpresa lo scorso novembre il primo turno delle elezioni presidenziali, poi annullate dalla Corte costituzionale, e che è uno dei candidati alle nuove presidenziali previste per il 4 maggio, nella mattinata di oggi è stato fermato nel traffico e condotto in procura per essere interrogato dai giudici.

Le accuse mosse a Georgescu e ai suoi collaboratori sono quelle di "azioni contro l'ordine costituzionale e falso nelle dichiarazioni riguardanti il finanziamento della campagna elettorale". La polizia ha effettuato numerose perquisizioni a Bucarest.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA