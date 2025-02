Il colosso petrolifero britannico Bp ha annunciato una attesa svolta nella sua strategia tagliando gli investimenti nelle energie rinnovabili per 5 miliardi di dollari l'anno, con una drastica revisione degli impegni nella transizione green, in favore invece di un incremento pari a 10 miliardi l'anno delle risorse stanziate per l'estrazione di petrolio e gas. E' quanto emerge dai nuovi piani presentati dal gruppo.



