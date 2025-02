Bosnia, presidente Dodik condannato a un anno di carcere

Il Tribunale di Sarajevo ha condannato il residente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina Milorad Dodik a un anno di reclusione e sei anni di interdizione dall'attività politica nel processo per disobbedienza all'Alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt.

Quella a carico di Dodik è una sentenza di primo grado, e il leader serbo-bosniaco ha diritto a presentare ricorso. Ciò significa che fino all'appello e al verdetto definitivo per lui non cambia nulla, e potrà proseguire a svolgere liberamente le sue funzioni.

Nello stesso processo, il Tribunale di Sarajevo ha assolto Milos Lukic, direttore della Gazzetta Ufficiale della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina di cui Dodik è presidente, anch'egli accusato di disobbedienza all'Alto rappresentante del quale il suo giornale si rifiuta di pubblicare le delibere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA