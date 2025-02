Borsa: in Asia resta lente su dazi, il tech spinge Hong Kong

Borse di Asia e Pacifico con Hong Kong di corsa (+3,75%) sul rally dei principali titoli internet cinesi, grazie al persistente ottimismo sulle capacità di intelligenza artificiale del Paese.

I guadagni si sono riversati anche sui mercati della Cina continentale con il rialzo di Shanghai (+1,02%) e Shenzen (+1,1%). Tokyo cede (-0,25%) invece, in scia all'andamento di Wall Street, che ha chiuso in ribasso per la quarta sessione consecutiva a causa dei deboli dati sulla fiducia dei consumatori che hanno alimentato le preoccupazioni per il raffreddamento dell'economia statunitense. Pesa poi la minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare i dazi.

Le Borse europee sono attese con il segno più e sono positivi anche i future su Wall Street. Nel frattempo in Germania l'indice che misura la fiducia dei consumatori a marzo cala ancora ed è peggio delle stime. Tra i macro attesi nel pomeriggio è in calendario il dato delle vendite di case nuove negli Usa. Tra le trimestrali la lente è puntata su Nvidia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA