++ Maserati, in forte calo consegne e ricavi nel 2024 ++

Maserati ha effettuato 11.300 consegne nel 2024 nel mondo contro le 26.600 dell'anno precedente. I ricavi sono pari a 1,040 miliardi rispetto 2,335 miliardi del 2023.

Negli ambienti vicino a Maserati si fa notare che il Tridente, unico marchio del lusso di Stellantis, "sta attraversando una fase cruciale del suo percorso e che sta lavorando per costruire basi solide per il futuro". Maserati sta adottando nuove misure strategiche per rafforzarsi e continua a credere nella mobilità elettrica con una gamma diversificata di modelli. Il 2025 sarà "un anno fondamentale, segnato dal lancio di nuovi prodotti".



