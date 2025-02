Il Papa "in serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata". Lo afferma il bollettino medico sulle condizioni del pontefice in cui si sottolinea che "in mattinata" Bergoglio "dopo aver ricevuto l'Eucarestia, ha ripreso l'attività lavorativa"



