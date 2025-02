Cina condanna sanzioni Gb sulle forniture a esercito russo

La Cina "condanna", "si oppone con forza" e ha presentato "rimostranze formali" contro le ultime sanzioni "unilaterali" adottate ieri dalla Gran Bretagna contro entità e individui di diversi Paesi, tra cui 10 del Dragone, "per la loro fornitura di equipaggiamenti vitali per l'esercito russo", nell'ambito del pacchetto più grande di misure varate contro Mosca per la sua guerra all'Ucraina. Un portavoce dell'ambasciata cinese a Londra ha affermato che le sanzioni "non hanno alcuna base nel diritto internazionale" e ledono "i legittimi diritti e interessi delle aziende cinesi", assicurando l'adozione di azioni "necessarie" di difesa.



