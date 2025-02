Borsa: Milano allunga a 38.892 punti, ai massimi dal 2007

Le Borse europee si muovono in terreno positivo in vista di Wall Street. Milano allunga il passo con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 38.892 punti, portandosi ai massimi da novembre 2007. Piazza Affari è spinta dall'andamento delle banche con Morgan Stanley che ha rivisto al rialzo le stime sui principali istituti di credito italiani. In rialzo Madrid (+1,3%), Londra e Parigi (+0,5%), Parigi (+0,1%).

Sul fronte obbligazionario sono in calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 112 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,58% e quello tedesco al 2,45 per cento.



