Zelensky, scambio di tutti prigionieri sarebbe buon inizio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto una "pace reale e duratura" nel 2025 durante il vertice con alcuni leader occidentali, inclusi i vertici delle istituzioni Ue, organizzato a Kiev in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Il leader ucraino ha proposto uno scambio completo di tutti i prigionieri di guerra con la Russia come "inizio" del processo per porre fine al conflitto. "La Russia deve rilasciare gli ucraini.

L'Ucraina è pronta a scambiare tutto per tutti, e questo è un modo giusto di iniziare", ha detto.



