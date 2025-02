Starbucks taglia 1.100 posti di lavoro con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e rilanciare la società. I tagli rappresentano il 7% dei dipendenti totali di Starbucks che non lavorano nelle sue caffetterie. "Riteniamo che sia un cambio necessario per posizionare Starbucks per il futuro successo", ha spiegato l'amministratore delegato Brian Niccol.





