Messa per il Papa a Buenos Aires, in centinaia dalle 'villas'

Centinaia di fedeli si sono radunati oggi a Buenos Aires per una messa speciale per pregare per la salute del Papa Francesco. L'iniziativa è stata promossa dal vescovo della capitale, Jorge García Cuerva, che ha scelto di celebrare la funzione nell'emblematica piazza della stazione di Constitución, epicentro di uno dei quartieri più poveri, dove pure Jorge Bergoglio era solito convocare i fedeli in occasioni speciali.

"Francesco ha sempre voluto che la Chiesa fosse una casa grande, che accogliesse tutti, anche quelli che lo insultano e calunniano", ha affermato García Cuerva nella sua omelia, sottolineando la magnanimità e generosità che ha sempre contraddistinto il Papa.

A rispondere all'appello di oggi sono state soprattutto le comunità di fedeli dei quartieri più poveri della città, le cosiddette 'villas miserias' dove Bergoglio è stato molto presente come vescovo e dove ha sempre incitato il clero ad essere presente a sostegno dei più bisognosi. "Siamo con Francesco, preghiamo per la sua pronta guarigione, abbiamo ancora bisogno di lui", ha affermato all'ANSA Marta Almeida, arrivata in Piazza insieme ai fedeli della parrocchia della Vergine di Caacupé, nella Villa 21-24.

L'iniziativa dell'arcidiocesi segue la catena di preghiere convocata già la settimana scorsa nelle 'villas miserias' e la messa tenuta sabato nella Cattedrale portegna. Anche il governo della città di Buenos Aires ha aderito alle orazioni e già da alcuni giorni proietta di notte un immagine del Papa nell'iconico obelisco del centro con la scritta 'Francesco, la città prega per te'.



